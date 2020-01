La Befana arriva in piazza: sarà accompagnata dal Befano e dal suo ciuchino

TIRLI – Come da tradizione, ormai decennale, anche quest’anno la Befana, accompagnata dal Befano e dal suo ciuchino, arriverà in piazza del Popolo a Tirli (Castiglione della Pescaia), a partire dalle 20 di domenica 5 gennaio per dare doni ai bambini.

Tutti, anche i più grandi, sono invitati ad accorrere numerosi nella piazza del paese.

L’evento è organizzato dalla Pro loco di Tirli – palla eh, con il contributo dell’amministrazione comunale e la collaborazione di tantissimi tirlesi nonchè di altre associazioni del paese.

In particolare, il vicepresidente Massimo Signori ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per organizzare l’iniziativa e, a nome di tutta la comunità tirlese, ricorda con un commosso abbraccio il presidente recentemente e prematuramente scomparso Ermanno Bartoli. “Questa bellissima festa della Befana – commenta Signori -, la 44esima edizione la dedichiamo a lui”.