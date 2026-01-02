GROSSETO – Lunedì 5 gennaio, alle 17, il Museo di storia naturale della Maremma propone un appuntamento speciale dedicato alle famiglie: “Caccia al tesoro – gioco a squadre. La Befana alla ricerca del ‘suo’ carbone”, un’attività ludico-didattica pensata per adulti e bambini dai 6 ai 12 anni.

Attraverso indizi, prove e curiosità scientifiche, i partecipanti saranno coinvolti in una caccia al tesoro che li guiderà alla scoperta dei diversi tipi di carbone esistenti, unendo divertimento e conoscenza in un’esperienza condivisa. Il gioco, strutturato a squadre, stimola la collaborazione e l’apprendimento in modo dinamico e coinvolgente.

Il costo di partecipazione è di 8 euro per un adulto e un bambino e 10 euro per un adulto e due bambini. La prenotazione è consigliata: 0564 488571 o [email protected].