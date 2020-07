La bandiera blu sventola su Follonica: mercoledì verrà innalzata in piazza

FOLLONICA -Mercoledì 8 luglio, per il ventunesimo anno consecutivo, Follonica avrà l’onore di innalzare ufficialmente sul pennone di piazza a mare la Bandiera Blu assegnata dalla Fondazione Fee come simbolo di qualità ambientale per l’eccellenza delle acque di balneazione e dei servizi collegati al turismo, per la corretta gestione dei rifiuti, per la presenza del verde, per la cura dell’arredo urbano e altro ancora.

La cerimonia si svolgerà alle ore 10 alla presenza del Commissario Tortorella e dalle altre Autorità cittadine civili e militari.