MARINA DI GROSSETO – Anche quest’anno Marina di Grosseto e Principina a mare sono Bandiera blu e domani, venerdì 20 giugno, sono previste le celebrazioni del caso.

Il riconoscimento, nato nel 1987, viene conferito dalla Foundation for environmental education alle località costiere europee che risultano nelle condizioni di poter garantire assoluti criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e ai servizi offerti, tenendo in considerazione anche la pulizia delle spiagge e la qualità degli approdi turistici.

Per l’occasione il Comune ha in programma un doppio appuntamento per la giornata di venerdì. Alle 17, l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli darà il via alla cerimonia di consegna della Bandiera blu sulla spiaggia libera di piazzale Tirreno a Principina a mare.

Alle 18,30, poi, corteo dalla chiesa di Marina di Grosseto fino alla statua del cavallino del Quarto Stormo: lì, attorno alle 19, la bandiera arriverà direttamente dal cielo sulla spiaggia libera adiacente, in seguito al lancio di un paracadutista della scuola di volo Skydrive Costa d’Argento che consegnerà il simbolo nelle mani del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. La bandiera sarà poi alzata sul pennone principale di Marina di Grosseto sempre all’altezza del monumento “del cavallino”. Previsto anche un corteo musicale.