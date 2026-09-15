GROSSETO – Una serata per festeggiare idealmente il ritorno degli studenti a scuola e, in una dimensione più ampia, per riscoprire la Cittadella dello Studente di Grosseto come spazio da vivere, punto di incontro tra ragazzi, famiglie, insegnanti, artisti e comunità.

Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 19, la Cittadella dello Studente di Grosseto ospita in piazza Etrusco Benci Cittadella Cult 3.0 – Back to School, una serata a ingresso libero con musica, area drink e food, che riunisce artisti affermati, musicisti del territorio e giovani studenti.

Protagonista sarà la Bandabardò, una delle formazioni più rappresentative della scena musicale italiana degli anni Novanta. Sul palco anche Elettromatti, Borrkia, Jug Band delle Colline Metallifere, Lorenza Baudo e i giovani musicisti del Liceo Musicale Bianciardi. Il progetto coinvolge infatti 15 studenti, riuniti in due band e affiancati da una docente, offrendo loro l’opportunità di esibirsi e confrontarsi con altri artisti, in un’esperienza formativa concreta.

Il progetto, promosso e sostenuto dalla Provincia di Grosseto, pone al centro la musica come strumento di inclusione e partecipazione, capace di favorire relazioni e promuovere una cultura fondata sulla pace, sulle pari opportunità, sulla legalità e sulla solidarietà. Temi che trovano nella condivisione e nell’incontro occasioni concrete di confronto e crescita, soprattutto per le nuove generazioni. Un modo per aprire la Cittadella dello Studente alla città, oltre il tempo scolastico, e farne uno spazio di comunità.

«Il progetto rientra nella nostra idea di trasformare la Cittadella dello Studente in un campus studentesco – sottolinea Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – in cui gli studenti possono immergersi nell’apprendimento senza abbandonare la socialità. Stiamo riqualificando l’area con diversi interventi in fase di ultimazione che riguardano le strutture a servizio dello sport, sono stati effettuati lavori di asfaltatura per 180mila euro e abbiamo spostato le fermate dell’autobus e riorganizzato i flussi di traffico, in modo da favorire la mobilità dolce e il trasporto pubblico all’interno del campus. Ma la Cittadella dello Studente è anche uno spazio aperto all’esterno, capace di vivere fuori dall’orario scolastico, di ospitare eventi culturali, musica, incontri e occasioni di socialità. Lo spettacolo del 26 settembre sarà l’occasione per dimostrarlo, valorizzando piazza Etrusco Benci, che può diventare un punto di riferimento per i giovani e per tutta la comunità, un luogo in cui cultura e aggregazione contribuiscono a costruire relazioni e senso di appartenenza. Con il concerto, quindi, salutiamo l’arrivo del nuovo anno e apriamo la Cittadella alle famiglie, alla città e a tutti gli studenti e le studentesse della provincia, che vorranno partecipare».

La terza edizione di Cittadella cult

Cittadella Cult arriva alla sua terza edizione dopo il percorso avviato nel 2023, inaugurato dal concerto di Lucio Corsi e proseguito con incontri, attività e concerti tra Grosseto e Bruxelles, che hanno coinvolto centinaia di studenti e artisti come Bobo Rondelli, Giacomo Lariccia, Musica da Ripostiglio, Luca Guerrieri, Tommaso Novi e Davide Rondoni.

Cittadella Cult 3.0 – Back to School è realizzato con il finanziamento della Provincia di Grosseto, che sostiene integralmente l’iniziativa, e con l’organizzazione e la consulenza progettuale di Salty Music.

Il progetto nasce nell’ambito delle risorse destinate a iniziative di inclusione sociale e individua nella cultura e nella musica dal vivo strumenti di aggregazione e costruzione di relazioni. Il sostegno della Provincia assume quindi un significato che va oltre l’aspetto economico: un investimento nei giovani, nella capacità aggregativa della cultura e nella Cittadella dello Studente come spazio pubblico aperto alla comunità.