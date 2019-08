La band maremmana The Uncertain a Castiglione con lo spettacolo “Icons”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo un lungo lavoro creativo durato più di un anno, la band grossetana The Uncertain presenta il suo spettacolo Icons a Castiglione della Pescaia sabato 17 agosto alle 22 in piazza Orti del Lilli.

Il nome dello spettacolo è stato studiato come un’esperienza a 360 gradi che coinvolge non solo la musica, ma anche la danza e le arti visive.

“Abbiamo ideato un concept innovativo – raccontano i The Uncertain – che combina la nostra esperienza live con l’esperienza dei dj producer. Con l’aiuto di due grandi produttori grossetani, Andrea Alunno Minciotti e Marco Flex, abbiamo cosi realizzato un live no stop frenetico dall’inizio alla fine omaggiando le più grandi icone – da qui il nome Icons – del panorama musicale internazionale, dai grandi artisti della musica dance anni Novanta fino ai grandi performer come Bruno Mars e Lady Gaga. Insieme a noi altri sei incredibili musicisti: la sezione fiati composta da Giulio Mari alla tromba, Francesco Fantacci al trombone, e Alessio Lanforti al sax, la violinista Ilaria Pinelli, il bassista Enrico Mega e la corista Beatrice Rigillo”.

The Uncertain sono quattro ragazzi maremmani che sono cresciuti negli anni e che, ciascuno nella sua specificità, stanno affrontando il professionismo: Irene Tortora, Massimiliano Terranzani, Federico Storai e Lorenzo Trillocco. Li accompagna lo storico fonico Federico Loffredo.

Per la componente visiva, The Uncertain ha scelto Q2 Visual che ha ideato un progetto visual ad hoc per lo spettacolo di interazione e commistione tra generi, grazie anche al supporto di quattro giovani ballerine dell’Accademia di Roma.

A Castiglione della Pescaia The Uncertain avranno a disposizione un palco eccezionale con un grande led wall ed effetti speciali incredibili.