L8 marzo tutto marzo: gli eventi del fine settimana dedicato alle Donne

GROSSETO – La Rete delle Donne di Grosseto ha presentato il calendario degli eventi di marzo in occasione della Festa della Donna. Ecco gli appuntamenti per il prossimo fine settimana: sabato 7 marzo a partire dalle 10 alla Libreria delle Ragazze, via Fanti 11/B, si terrà Maratonafilm. L’ingresso è libero e negli intervalli sarà presente un buffet.

Alle 10.30 sarà proiettato “Angeli d’acciaio”, di Katjia Von Garnier: la lunga e dura lotta delle donne americane per il diritto al voto, raggiunto nel 1920. Con Hilary Swank che interpreta la storica attivista femminista Alicia Paul.

Alle 15.00 sarà proiettato “E ora dove andiamo?” della regista libanese Nadine Labaki. Ispirato alla Lisistrata di Aristofane: durante un aspro conflitto religioso mogli, madri e amiche ricorrono a forme d’azione creative e non maschili per arrivare a una conciliazione.

Alle 17.00 sarà la volta di “Nome di donna” di Marco Tullio Giordana. Le molestie e gli abusi sulle donne anche nel mondo del lavoro, un invito ad avere il coraggio di denunciare e costruire alleanze. Interpretato dalla bravissima Cristiana Capotondi.

Alle 21.00 si conclude con “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson. Una favola ecologista ambientata in Islanda. Halla è una quarantenne, vive sola e insegna musica: non le bastano più le parole per salvare il pianeta, imbraccia il suo arco e inizia una solitaria battaglia contro le multinazionali, dall’esito imprevedibile.

Domenica 8 marzo il primo appuntamento è alle 10 in piazza Dante con letture e flashmob. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, alla Libreria delle Ragazze si festeggiano i 20 anni del Centro antiviolenza Olympia de Gouges. In tutti questi anni nella provincia di Grosseto ha lavorato per sostenere le donne nel percorso di uscita dalla violenza maschile, e per educare le nuove generazioni al rispetto dell’altro/a. Sarà esposto – come in altre librerie della città – un totem con le immagini, i documenti, le foto, i commenti e gli articoli di stampa, che testimoniano il suo cammino.

Per concludere, alle 20 al Circolo Arci Khorakhanè, via Ugo Bassi 62, cena e proiezione del docufilm “Santa subito” di Alessandro Piva.

La storia emblematica di Santa Scorese, raccontata attraverso le testimonianze delle persone che le hanno voluto bene: i genitori, la sorella, le guide spirituali, gli amici. Santa è una ragazza vivace, dalla forte vocazione religiosa, che vive a Bari negli anni 80. La sua vita viene sconvolta da uno sconosciuto stalker, ma le denunce non serviranno a nulla: Santa viene uccisa a coltellate a 23 anni, il 15 marzo 1991. Diciotto anni dopo verrà istituito il reato di stalking.

Per prenotazioni telefonare a Grazia, 3398504254, o a Adriana, 3334843321