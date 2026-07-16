FOLLONICA – Il Kiwanis Club, presieduto da Carla Moscatelli, con la collaborazione del Club Nautico Follonica sta organizzando una serie di eventi culturali in riva al mare in Viale Italia, 201 dal titolo “Giovedì d’autore”.
Ecco il programma:
Giovedì 16 luglio 2026, con “Il colore dei giorni”: presentazione del libro di poesie del poeta Fabrizio Pistolesi. Interverrà l’autore.
Giovedì 30 luglio 2026 con “Da allievo a collega: un dialogo tra formazione, crescita e collaborazione”. Interverranno i maestri Jacopo d’Ambra, concertista, e Sabrina Gabellieri, docente di pianoforte presso la scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica.
Giovedì 13 agosto 2026 con “Una carriera lunga cinquant’anni”. Interverrà la pittrice Rita Brucalassi, esponente e fondatrice dell’associazione artistica “Golfo del Sole”.
Giovedì 27 agosto 2026 con “Il Risorgimento in Maremma”. Interverrà Gianpiero Caglianone, membro dell’Accademia senese degli Intronati di Siena e del Centro studi storici “Agapito Gabrielli”.
Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21,30. L’ingresso sarà gratuito.