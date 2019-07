Khorakhanè fuori porta: cena e spettacolo tra le vigne a sostegno del circolo

RIBOLLA – L’Azienda agricola “I Campetti”, in collaborazione con il Circolo Arci Khorakhanè, organizza il terzo evento della serie estiva “Tra le Vigne 2019″, a sostegno del Circolo.

Le serate, aperte a tutti, si svolgono presso l’azienda stessa in località I Campetti, via della Collacchia, a Ribolla (Roccastrada).

Sabato 3 agosto, dalle 20.30 a I Campetti, il Khorakhanè presenta “Suoni per terra e per mare” di e con Luca Bonelli.

Prima dello spettacolo è prevista una cena a buffet.

Durante la serata verrà anche presentato il gin di Maremma Canapa.

— Lo spettacolo —

“Suoni per terra e per mare”: una guida conduce un gruppo di viaggiatori-spettatori attraverso un viaggio immaginario da affrontarsi col supporto minimo di una sedia, un leggio, una valigia ed uno stereo portatile.

Un bagaglio essenziale ed indispensabile per affrontare un viaggio durante il quale “si incontrano personaggi, si ascoltano storie”, si ride, si gioca, si danza, si ascolta musica.

Nei viaggi (anche se immaginari) è un po’ come nella vita: tra giochi, provocazioni, amori e rabbia ci si muove verso la meta ultima: la morte, che arriva tra citazioni filmiche e bibliche, per mano del killer Samuel L. Jackson, una morte mitica, che si può ricordare, e poi…di nuovo il ballo, esorcismo e boogie-woogie.

— Il menu —

Antipasti: Verdure fritte, Prosciutto e melone, Bruschette

Primi: Riso freddo, Penne all’arrabbiata

Secondi: Pollo in umido, Verdure ripiene

Cena e spettacolo: 25 euro a persona

Prenotazioni al 3314779872 e al 3338867248