“Judy”: il film fresco di Oscar torna al cinema Stella

GROSSETO – Ancora una proiezione al cinema Stella per il film “Judy” di Rupert Goold. Domani, mercoledì 12 febbraio solo alle 21.15, sullo schermo del cinema di via Mameli, l’attrice Renée Zellweger, fresca vincitrice dell’Oscar come miglior interprete, veste i panni di Judy Garland.

Il film racconta l’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra.

Orario: 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella.