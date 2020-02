“Judy”, arriva al cinema Stella il film candidato agli Oscar

GROSSETO – Un film ispirato alla figura di Judy Garland è quello in programma al Cinema Stella da giovedì 6 a domenica 9 febbraio. E’ “Judy” di Rupert Goold e nei panni dell’attrice e cantante statunitense è Renée Zellweger, candidata agli Oscar come miglior interprete femminile.

Una carriera brillante, quella della Garland, iniziata in giovane età e proseguita con grandi successi che hanno accompagnato una vita ricca di tormenti, di amori finiti male e di drammi.

Siamo nel 1968 e Judy Garland, ormai esausta, è in un momento della sua carriera molto delicato: piena di debiti, senza casa e con una voce indebolita dagli anni. L’unica cosa che la spinge ancora a sorridere sono i suoi figli, Lorna e Joey, nonostante la cantante e suo marito siano in lotta per la loro custodia. Judy li vuole accanto a sé sempre, anche durante i viaggi di lavoro, perché loro sono la sua forza.

Le cose sembrano prendere una direzione giusta almeno dal punto di vista sentimentale, quando a una festa hollywoodiana la star incontra l’uomo d’affari Mickey Deans. Per lavoro Judy decide di volare a Londra, dove ha ancora un numeroso seguito. Si distacca a malincuore da Lorna e Joey e stipula un contratto per esibirsi in un noto locale. Ma non tutto procede nel modo migliore.

