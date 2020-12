Jazz the double side: il concerto di Natale di Agimus è in diretta streming

GROSSETO – Si svolgerà in modalità streaming il tradizionale concerto di Natale organizzato da Agimus Grosseto, all’interno della rassegna musicale La voce di ogni strumento, in collaborazione con il Comune di Grosseto.

Prevista una doppia esibizione, domenica 13 dicembre a partire dalle ore 12, con artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

La prima parte vedrà sul palcoscenico del Teatro degli Industri il duo costituito da Simone Zanchini alla fisarmonica e live electronics e Stefano Cocco Cantini al sassofono.

La seconda parte un quartetto jazz formato da Stefano Cocco Cantini, Mauro Grossi al piano, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria.

La manifestazione è patrocinata da Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Proloco di Grosseto, Savoia Cavalleria, Centro Militare Veterinario, 4°Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, Distretto 108LA Lions, Lions Club Grosseto Host, Pasfa, Ance Grosseto, Confindustria Toscana Sud, Ascom Confcommercio, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Fondazione Grosseto Cultura, Soroptimist e SEAM e ha il sostegno di numerosi partner locali.

“Per noi è sempre un piacere sostenere le iniziative di Agimus – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Agresti – perché oltre a offrire spettacoli di grande qualità, non dimentica mai di aiutare le associazioni di volontariato. Anche in un momento così complesso è fondamentale trovare il modo di dare impulso alla cultura, tenendo vivo l’interesse del pubblico”.

“Nonostante la situazione contingente, Agimus vuole comunque rispettare la tradizione del concerti di Natale con il grande jazz e ringrazio il Comune di Grosseto per questa bellissima opportunità”, sono le parole di Gloria Mazzi, direttore artistico della manifestazione che festeggia quest’anno il suo decimo anniversario.

“Suonare in streaming non è come suonare dal vivo – ci spiega Stefano Cocco Cantini – perché l’energia del pubblico è una cosa fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi spettacolo in teatro. Fermarsi e rinunciare all’arte, però, è molto peggio! Per noi, quindi, sarà un impegno ulteriore”.

Accanto a lui, considerato tra i più grandi sassofonisti italiani, con al suo attivo collaborazioni con personalità del calibro di Michel Petrucciani, Chet Baker, Billy Cobham, Phil Collins e Ray Charles, grandi artisti.

Simone Zanchini, fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale. La sua ricerca si muove tra i confini della musica contemporanea, acustica ed elettronica, sperimentazione sonora, contaminazioni extra-colte senza dimenticare la tradizione. Ha suonato nei maggiori festival e rassegne in Italia e nei più importanti festival internazionali.

Ares Tavolazzi, bassista e contrabbassista italiano di musica jazz vanta prestigiose collaborazioni con artisti italiani e internazionali, tra cui Paolo Conte, Francesco Guccini, Fabio Concato. Teresa de Sio, Sal Nistico, Max Roach, Lee Konitz, Phil Woods, Mau Mau, Massimo Urbani, Enrico Rava, Stefano Bollani, Enrico Pierannunzi, Danilo Rea, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e molti altri.

Mauro Grossi, pianista, compositore arrangiatore e docente italiano, specializzato nella musica jazz. Noto didatta, ha avuto fra i suoi allevi numerosi musicisti jazz italiani fra cui Stefano Bollani. Dal 1994 è titolare della cattedra di Jazz presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni di Livorno. Ha collaborato con musicisti storici come Eddie “Lockjaw” Davis, Curtis Fuller, Chet Baker, Tony Scott, esponenti del jazz internazionale attuale e con artisti del jazz italiano contemporaneo.

Andrea Beninati, talentuoso batterista e percussionista, ha collaborato con grandi nomi tra cui Danilo Rea, Mirko Guerrini, Dee Alexander, Ben Van Gelder, Jesse Davis, Riccardo Onori, Michael Gassmann, Linley Hamilton, Camilla Battaglia, Suzanne Savage e tanti altri.

Il concerto si terrà domenica 13 dicembre alle ore 12 presso il Teatro degli Industri, con trasmissione in diretta dal canale YouTube del circuito teatrale di Grosseto.

La partecipazione ègratuita.

L’evento si inserisce all’interno del mese della donazione (Musica e Solidarietà) a favore delle Associazioni che Agimus sostiene: La Farfalla, ADMO, AIPAMM, AVIS, Compassion.

Il link per assistere alla diretta: shorturl.at/tKV08

Per info: www.agimusgrosseto.it