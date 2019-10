“Itinerari per criptoavventurieri”, ecco il libro sull’evoluzione delle telecomunicazioni

GROSSETO – Viviamo in un mondo in cui le criptovalute e la blockchain rappresentano l’evoluzione del mondo tecnologico e delle telecomunicazioni.

“Itinerari per criptoavventurieri” è il libro scritto da Daniele Corsini, Gerardo Coppola e Filippo Onorati e ad oggi rappresenta una valida guida per chi si avvicina a questo nuovo mondo.

Banca Tema in collaborazione con la fondazione polo universitario grossetano organizza il 30 ottobre alle ore 10 nell’aula magna dell’Università di Grosseto in via Carlo Lorenzo Ginori, 43 la presentazione del libro con Daniele Corsini.