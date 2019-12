Istantanee di rock: alla scoperta del genere che ha cambiato la musica. Andrea Gozzi presenta il suo libro.

FOLLONICA – Una raccolta di istantanee, legate insieme dal filo rosso del rock, nelle sue plurime sfaccettature. E’ “Instarock 2 – Da Johnny Cash ai Subsonica”, il libro a cura di Andrea Gozzi, edito da Ouverture, protagonista della serata di sabato 21 dicembre ad AltriMondi, il centro polifunzionale nato proprio dall’esperienza di Ouverture edizioni.

L’appuntamento è alle 21.30 con una serata che vede il rock protagonista: nelle parole di Gozzi, che illustrerà il suo lavoro, nelle immagini e nelle illustrazioni che sono a corredo di questo secondo volume sulla storia del genere musicale, nella musica eseguita dagli I Scream, che saranno in concerto nel piccolo, ma ricchissimo mondo di via Albereta a Follonica. Durante la serata è possibile partecipare alla cena su prenotazione.

“Le immagini, come i suoni non sono mai innocenti – spiega il curatore Andrea Gozzi – una fotografia non è mai una resa oggettiva della realtà, ma una presa di posizione e un messaggio, una porzione di esistenza che si vuole raccontare. Questo libro è una raccolta di istantanee collegate da un filo: il rock”. Da Joe Cocker a Johnny Cash, da A Perfect Circle a Fairport Convention, passando per Jim Morrison, Area, Frank Zappa, Punk Italiano, Motörhead, attraverso una serie di saggi, scritti da autori vari, il volume ripercorre tappe fondamentali della storia della musica, senza trascurare il sound del Grunge, il brit-pop dei Blur, il fenomeno delle tribute e coverband, la musica dei Subsonica.

Accanto alle parole una serie di illustrazioni di Riccardo Brizzi, Irene Lorenzi, Sara Vettori & Caterina Scardillo, Eleonora Garella accompagnano il lettore.

Un percorso tra opere diverse, che sono accomunate dalla stessa passione per la musica. “Studiare il rock -spiega Gozzi – e affrontare scientificamente gli aspetti più sostanziali e strutturali è un percorso di consapevolezza inevitabile per chi vuole cogliere appieno il significato emozionale di un genere che ha profondamente cambiato la storia delle musica”. E con essa, forse, quella dell’umanità.

A dialogare con Gozzi, che ha deciso di presentare il libro proprio nella data di uscita in libreria, dalla sua città natale, sarà Stefano Meciani e ad accompagnare la presentazione sarà la musica degli I Scream, una band quasi tutta al femminile con Angela de Nardis (voce), Valeria Mazzola (chitarra), Ilaria Ciofini, (basso) e Francesco Sbardellati (batteria) che propone un alternative rock italiano, sperimentale e con incursioni nel punk, nella psichedelia e nel grunge, con all’attivo due dischi: I Scream to Cows (2015) e Mare Calmo (2018).

Andrea Gozzi. Musicista e musicologo, si specializza in musica presso l’Università Paris 8 Vincennes-Saint Denis a Parigi. Collabora attivamente con il centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale di Firenze. Docente di sound design presso la Laba di Firenze e coordinatore del laboratorio Lezioni di Rock e Sound Design presso il Dams, Università degli Studi di Firenze. Come musicista ha collaborato con artisti italiani e internazionali, dal vivo e in studio, partecipando ad eventi come Live8 (2005) a Roma, suonando in Francia, Germania, Inghilterra, Canada. Nel 2014 pubblica “Appunti di Rock”, per il Foglio Letterario a cui seguono “Appunti di Rock 2″ (2015), “Appunti di Rock 3″ (2016) e “Instarock” (2017) per Ouverture Edizioni.