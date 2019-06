“Istantanee di pensieri”, il libro Di Tommaso Dani: «Alla ricerca dell’essenza profonda dell’Io»

GROSSETO – Un viaggio nell’anima e nei suoi pensieri. Questo è “Istantanee di pensieri”, il libro che l’autore Tommaso Dani presenta sabato 15 giugno alle 18.30 alla libreria QB Viaggi di carta. Ne parlano insieme all’autore, Simone Ferretti e Raffaella Cambi con le letture a cura di Valentina Rimauro e Alberto Schiavo.

“È un percorso interiore – spiega Tommaso Dani – un viaggio che si sviluppa per necessità di esternare ciò che veramente sono. Mi sono trovato a scrivere, non è stata una scelta, ma è semplicemente accaduto, ovviamente non per caso. Una sequenza di flussi di coscienza che passano, scorrono e tolgono il superfluo, per poi arrivare all’essenza di me stesso. Non sono poesie, sono pensieri che la mia vita ha partorito insieme al cuore ed al cervello”.