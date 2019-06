Isgrec racconta storie di donne nel ’68 alla Libreria delle ragazze

GROSSETO – “Conflitto con la famiglia e insieme uscita dalla famiglia, tuffo nel grande mondo intero, orizzonti culturali spalancati, scoperta ingenua e inebriante della libertà personale, fuori dai dogmi e dalle imposizioni. Che eredità hanno lasciato quelle ragazze entusiaste alle generazioni di donne venute dopo di loro? Lo cercheremo di capire, in tutto l’intricato intreccio di politica e di vita vissuta, con la presentazione di due libri esperenziali, che si terranno giovedì 6 giugno alle 17.30 alla Libreria delle Ragazze” affermano da Isgrec, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea.

I libri a cui si riferiscono sono “Ragazze nel ’68″ e “La ragazza che ero, la riconosco”. Il primo racconta le manifestazioni e le occupazioni delle università, la Statale e la Cattolica di Milano, ma anche Trento e Roma, la formazione dei gruppi politici. Senza dimenticare i vestiti, i libri, le canzoni, gli amori. Il secondo, segue il ritrovarsi di un gruppo genovese di autocoscienza quarant’anni dopo, per ricostruire il “come eravamo”.

“Due tagli diversi – continuano da Isgrec -, uno più di cronaca e l’altro più narrativo, ma che spesso si mescolano, per raccontare alle più giovani le origini del femminismo italiano, che proprio prese le mosse dall’esplosione del movimento studentesco, quell’essere insieme ai compagni maschi in maniera apparentemente paritaria ed esaltante, e scoprire man mano le differenze, la differenza. E su questa scoperta costruire un pensiero e una pratica nuovi. Entrambi sono schegge di autobiografismo femminile, che coinvolgono e commuovono, perché sono vita vera, emozioni, sentimenti. E, affondando nella memoria personale di ognuna e nelle reciproche relazioni, illuminano una stagione di grande trasformazione ancora poco analizzata”.

“Per far emergere la ricchezza delle testimonianze, per mettere in relazione punti di contatto e diversità, due autrici presenteranno a vicenda il libro dell’altra, la giornalista Donatella Borghesi parla di ‘La ragazza che ero, la riconosco’, la storica Marta Baiardi di ‘Ragazze nel ’68′ giovedì nella nuova sede della Libreria delle ragazze”.

L’iniziativa è promossa da Isgrec, dal Centro documentazione donna e dall’associazione Raccontincontri-Libreria delle ragazze.