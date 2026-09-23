GROSSETO – Prosegue il viaggio nella Grosseto degli anni Novanta proposto dalla diciassettesima edizione della Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione Cr Firenze e la collaborazione del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

L’edizione 2026, in programma dal 18 al 27 settembre, porta il titolo “Pezzi da Novanta. Gli anni ’90 a Grosseto” e ricostruisce un decennio di trasformazioni attraverso arte, musica, fotografia, cultura, luoghi d’incontro, esperienze sociali e primi strumenti digitali.

Giovedì 24 settembre alle ore 18, al Polo culturale Le Clarisse, l’appuntamento sarà dedicato a “Anni ’90, i luoghi della cultura: Isgrec e Festambiente”, con Stefano Campagna, Angelo Gentili e Luciana Rocchi.

L’incontro approfondirà due esperienze nate negli anni Novanta e diventate nel tempo punti di riferimento del territorio. Attraverso le testimonianze dei protagonisti sarà ricostruito il contesto nel quale queste realtà hanno mosso i primi passi e il ruolo che hanno assunto nella vita culturale e sociale grossetana.

L’ingresso è gratuito.