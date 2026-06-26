MONTERONTONDO MARITTIMO – Domenica 28 giugno alle ore 11, lo spazio “Le stanze di Fucini” presso la biblioteca comunale ospita la presentazione del saggio “Le sogliole di Renato Fucini” di Simone Fagioli edito da Effigi nel 2021 su Renato Fucini, l’unico libro originale pubblicato in occasione del centenario della morte del poeta, scrittore e saggista nato a Monterotondo Marittimo nel 1843. Dopo prestigiose presentazioni, a Fucecchio (fondazione Montanelli-Bassi), Firenze (fondazione Giovanni Spadolini nuova antologia), Pistoia (biblioteca Forteguerriana), il volume arriva nel paese natale di Fucini.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo. L’ingresso alla presentazione è libero ed è rivolto a tutti gli appassionati, studiosi e curiosi che desiderano riscoprire un Fucini “diverso”, armato di un’ironia tanto affilata da scardinare le consuetudini del suo tempo.

L’incontro si articolerà in una “chiacchierata” sul libro, e vedrà intervenire l’autore, antropologo e saggista, Simone Fagioli in dialogo con il public historian Marco Paperini.

L’opera e la trama

Il libro, arricchito da una densa introduzione del critico Marino Biondi e da quattro lettere inedite di Fucini, getta una luce nuova e spiazzante su uno degli autori più celebri della letteratura toscana e italiana tra Otto e Novecento.