Irene Mezzacapo canta Lucio Dalla: al via il festival 20Eventi

PIOMBINO – Ancora pochi giorni e inizierà il Festival 20Eventi, il cartellone di iniziative ideato e realizzato dal Comune di Piombino insieme a Pro loco Piombino e associazione Riolab: ultimi preparativi per l’allestimento del palco che ospiterà gli artisti in scena e per l’accoglienza in sicurezza degli spettatori nel piazzale d’alaggio, un vero e proprio palcoscenico sul mare con le isole dell’Arcipelago toscano all’orizzonte.

La prima serata sarà lunedì 27 luglio alle 21.45 al piazzale d’Alaggio: Irene Mezzacapo canterà Lucio Dalla, accompagnata dalla band A modo mio, in uno spettacolo che racconta la vita del grande autore recentemente scomparso attraverso le parole delle sue canzoni più celebri.

Irene Mezzacapo è una cantante e una ricercatrice vocale, già impegnata su progetti cantautorali e discografici di importante levatura, insieme ai musicisti Federico Righi, Alessio Buccella, Marco Mezzacapo, Lorenzo Billeri e Alessandro Balestrini, fra i migliori e più creativi strumentisti toscani.

Da Anna e Marco a Caruso, da Com’è profondo il mare a Piazza grande: una serata all’insegna della musica d’autore sulle note della splendida voce di Irene Mezzacapo.

La sera del 27 luglio, al termine del concerto è prevista una sorpresa per gli spettatori cui verrà presentato in anteprima un video realizzato dall’Associazione Pro Loco Piombino per annunciare le novità in programma della stagione di eventi estivi 2021.

L’apertura dei cancelli del Festival è prevista dalle 20: coloro che sono in possesso della prenotazione al concerto dovranno presentarsi alla biglietteria collocata in piazzale d’alaggio dalle 20 in poi muniti di conferma di prenotazione cartacea o digitale. Nel caso in cui siano rimasti disponibili posti liberi è possibile presentarsi direttamente in biglietteria la sera del concerto e accedere allo spettacolo fino al completamento delle sedute disponibili.

All’interno dell’area concerti gli spettatori dovranno stare seduti e saranno accompagnati al posto da un servizio di accoglienza che gestirà le sedute nel rispetto della normativa anticovid.