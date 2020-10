Irene Blundo presenta il suo ultimo libro: La ragazza con il vento tra i capelli

GROSSETO – Sarà presentato giovedì 15 ottobre alle 16.30 alla Proloco di Grosseto il romanzo “La ragazza con il vento tra i capelli” della giornalista e scrittrice Irene Blundo. Con l’autrice dialoga la giornalista Clelia Pettini.

Il libro è ambientato in Toscana e in Sicilia. Marta vive e lavora a Firenze, dove gestisce una libreria caffetteria. Una sognatrice, amante dell’arte tanto che di fronte ai quadri che la suggestionano crea storie di fantasia. Lucio fa lo skipper a Pantelleria. Un solitario, si sente tutt’uno con l’isola, il mare, le stelle. Il loro incontro alla Locanda Rossa di Capalbio scompiglierà, come il vento tra i capelli, i piani per il futuro.

Irene Blundo, giornalista e scrittrice, è nata a Grosseto. Ha lavorato 17 anni per il quotidiano La Nazione. Adesso collabora con riviste e webmagazine. Si occupa principalmente di cultura e spettacoli anche nel suo blog Entrevista (ireneblundo.wordpress.com). Nel 2015 ha pubblicato il Millelire di Stampa Alternativa “Bianciardi d’essai”. Nel 2016, per Laurum editrice, ha scritto “Grosseto nel fango. 50 anni dall’alluvione dei dimenticati”. Nel 2019 le è stato assegnato il Premio Europa per la sua “instancabile attività per la promozione della cultura e della letteratura in particolare”. Nel 2019 è uscito sempre con Laurum “Mare di conchiglia”, una raccolta di 14 racconti inediti. A settembre 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo, “La ragazza con il vento tra i capelli”.