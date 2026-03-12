ARCIDOSSO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 14 marzo 2026 il Teatro degli Unanimi ospiterà lo spettacolo teatrale “Ipazia”, dedicato alla straordinaria figura di Ipazia di Alessandria, filosofa e scienziata simbolo di libertà di pensiero e indipendenza.

L’iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità Amiata Grossetana in collaborazione con l’associazione Polis 2001, con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di riflessione sul ruolo delle donne nella storia e nella società contemporanea.

Lo spettacolo, scritto da Maria Modesti e diretto da Francesco Tarsi, si arricchisce di brani tratti dal libro Ipazia di Mario Luzi, intrecciando parola poetica e narrazione teatrale in un racconto intenso che restituisce attualità alla figura della filosofa alessandrina.

La giornata prevede due rappresentazioni:

• alle ore 10.30, matinée riservata agli studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Polo Amiata Ovest;

• alle ore 17.00, spettacolo aperto a tutta la cittadinanza.

Un ringraziamento particolare va al dirigente scolastico Cristiano Palla per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel favorire la partecipazione degli studenti, riconoscendo il valore educativo dell’iniziativa. Alla rappresentazione parteciperà il professor Claudio Spinelli e sarà presente l’autrice Maria Modesti. In scena gli interpreti Annalisa Galvagni, Agata Sala, Davide Braglia e Ugo Camarri.

«Con questo evento – sottolinea la presidente della Commissione Pari Opportunità Amiata Grossetana – vogliamo ricordare una figura straordinaria come Ipazia, simbolo di libertà di pensiero e di sapere. La sua storia continua a parlarci e ci invita a riflettere sull’importanza della cultura, del dialogo e dell’impegno per costruire una società più giusta e rispettosa dei diritti di tutte e di tutti».

L’appuntamento rappresenta un’occasione aperta a tutta la comunità per celebrare, attraverso il teatro e la cultura, il valore della conoscenza e il contributo delle donne alla storia e alla società.