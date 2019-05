“Io ti vedo e tu?”: gli sguardi che s’incontrano sono in mostra a Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – “Io ti vedo” è il titolo della seconda personale di Fernanda Guidi che sarà ospitata nella galleria Spaziografico di Massa Marittima dal 4 al 17 maggio.

La seconda personale di Fernanda Guidi punta sul disegno, anziché sulla fotografia, con la scelta tematica del “vedere” attraverso un solo occhio, aspettando che chi lo fissa in qualche modo vi riconosca i propri vissuti, io ti vedo, e tu? La mostra rimane aperta presso la galleria spaziografico di Massa Marittima, in via Goldoni 18, dal 4 al 17 maggio con orario 16/19. Inaugurazione sabato 4 maggio alle 18.

“Non sono esercizi di trucco ma visioni pittoriche quelle che Fernanda Guidi, fotografa e pittrice, mostra agli occhi degli altri – spiegano i curatori della mostra – occhi che s’incrociano, dunque, con effetti da “sentire” più che da vedere. Sembrerebbe un gioco di parole ma in realtà Guidi fa la scelta tematica del “vedere” attraverso un solo occhio, aspettando che chi lo fissa in qualche modo vi riconosca i propri vissuti, “Io ti vedo e tu?”

Occhi diversi, pieni di significati: sensualità, sorpresa, amore, odio, vendetta, perdono, lontananza, passione opere senz’altro da interpretare. Con i pastelli, semplicemente, disegna un mondo attorno a uno sguardo”.

“C’è anche un lavoro eseguito con tecnica rayografica – concludono da Spaziografico – una sperimentazione con cui Guidi, diversamente dai disegni, ritrae una persona questa volta con gli occhi coperti da grandi occhiali a forma di cuore, quasi un contrappasso! L’immagine è realizzata in negativo con colori surreali, a volersi staccare completamente dai modelli pittorici precedenti, senz’altro di gusto più classico. Una mostra originale nella sua essenzialità espositiva che segue la prima personale, con cui l’Autrice proponeva esclusivamente opere fotografiche. Ora Guidi si presenta nella sua piena espressività pittorica, a conferma di una continuità nella collaborazione e nell’intesa artistica con il curatore, affascinato dalla sua continua ricerca, dalla sua voglia di sperimentare il “fare arte” con diversi linguaggi, dal suo mettersi continuamente alla prova”.