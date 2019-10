“Io non rischio”: tutti a scuola di protezione civile al centro commerciale

GROSSETO – Aurelia Antica Shopping Center è la base grossetana della campagna nazionale “Io non rischio”, giunta alla nona edizione e dedicata alle buone pratiche di protezione civile. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre dalle 9.30 alle 19 all’interno del centro commerciale di via Aurelia Antica, dove verranno allestiti stand e punti informativi con la presenza di volontari.

La campagna informativa coinvolge sei organizzazioni della provincia di Grosseto, due delle quali si occuperanno del rischio alluvione e le altre quattro del rischio terremoto e maremoto: sono la Croce rossa di Grosseto, la Croce oro di Pitigliano, la Misericordia di Albinia, la Misericordia di Arcidosso, la Misericordia di Grosseto e la Pubblica assistenza di Sassofortino.

«Questa iniziativa – spiega la direttrice di Aurelia Antica Shopping Center, Laura Mennilli – si propone di sensibilizzare in modo coinvolgente la cittadinanza sui rischi presenti nel nostro territorio e rappresenta un’occasione importante per far crescere e maturare nella popolazione la cultura della protezione civile e della sicurezza, uno strumento fondamentale per la gestione delle emergenze. La nostra naturale vocazione di centro commerciale che da sempre presta particolare attenzione ai servizi di pubblica utilità, e vicino alle famiglie, ci ha fatto aderire subito con grande convinzione a questa iniziativa, mettendo a disposizione i nostri spazi per l’intera giornata: invitiamo tutti a partecipare».

L’organizzazione dell’evento è curata dal dipartimento di Protezione civile, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune di Grosseto tramite gli uffici di Protezione civile, in collaborazione con le varie associazioni maremmane di volontariato di protezione civile. Il cuore dell’iniziativa è proprio l’incontro fra i volontari e i cittadini. Gli stand a Aurelia Antica ospiteranno – tra gli altri – gli enti per la diffusione e l’informazione relativa ai Piani comunali di protezione civile, i Vigili del fuoco di Grosseto con una postazione interna per le informazioni e una postazione esterna con un mezzo, gli ordini professionali (architetti, ingegneri e geometri) per l’approfondimento delle informazioni come il “Sisma bonus”.