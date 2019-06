“Io, Khaled, vendo uomini e sono innocente”: la presentazione alla Libreria delle ragazze

GROSSETO – Mercoledì 5 giugno, alle 18, la Libreria delle ragazze presenta “Io, Khaled, vendo uomini e sono innocente”. Ospite l’autrice, l’inviata de l’Espresso Francesca Mannocchi.

«Negli ultimi anni sono state raccontate centinaia di storie di migranti. Si è parlato poco, però, dei trafficanti – commenta l’autrice -. Il libro racconta la storia di Khaled, che parla in prima persona, che si rivela vittima e carnefice insieme. Khaled ha poco più di trent’anni, ha partecipato alla rivoluzione per deporre Gheddafi, ma la rivoluzione lo ha tradito. Così lui, che voleva fare l’ingegnere e costruire un nuovo stato, è diventato invece un anello della catena che gestisce il traffico di persone. Organizza le traversate del Mediterraneo, smista donne, uomini e bambini dai confini del Sud fino ai centri di detenzione: le carceri legali e quelle illegali, in cui i trafficanti rinchiudono i migranti in attesa delle partenze, e li torturano, stuprano, ricattano le loro famiglie. Khaled assiste, a volte partecipa. Lo fa per soldi, eppure non si sente un criminale. Perché vive in un paese dove il confine tra bene e male non si distingue più».

Francesca Mannocchi, reporter freelance e giornalista esperta di Nord Africa e di Medio Oriente, collabora con numerose testate, italiane e internazionali. Ha realizzato reportage da Libia, Iraq, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Afghanistan. Ha vinto il Premio Giustolisi con un’inchiesta sul traffico dei migranti e sulle carceri libiche e il Premiolino 2016. Come regista ha realizzato insieme ad Alessio Romenzi il documentario ISIS, Tomorrow, presentato alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.