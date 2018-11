“Io al centro-La cura di sé”: proseguono in città gli incontri promossi dall’Unitre

GROSSETO – Prosegue la serie degli “Incontri Speciali” dell’Unitre Grosseto: il prossimo è in programma giovedì 15 novembre alle 18 presso la Sala Corsi Unitre in via Garibaldi 19.

«Rita Gherghi, scrittrice e docente Unitre – spiegano gli organizzatori – e il dottor Paolo Provenzano, esperto di counseling nutrizionale, parleranno ad associati e insegnanti su “Io al centro-La cura di sé”. Un tema di forte presa e grande interesse, continuo oggetto di generale attenzione e, recentemente, di vivaci discussioni anche in ambito televisivo».