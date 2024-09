CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’alta moda del territorio scende in passerella con una sfilata di beneficenza. L’evento esclusivo che prenderà il via venerdì 27 settembre alle 17, al castello di Castiglione della Pescaia, mette infatti la moda al servizio della solidarietà.

Toscano Collezioni e Yves Couture by Giada Ghini porteranno in sfilata rispettivamente il meglio del fashion dedicato all’universo maschile e a quello femminile. Le loro nuove collezioni d’alta sartoria saranno indossate da ospiti d’eccezione, compresi alcuni dottori e dottoresse della Asl sud est, in onore dell’iniziativa benefica targata Insieme in Rosa Onlus.

La fabbrica sartoriale Toscano, con sede a Grosseto, presenterà al castello gli ultimi modelli della propria linea dedicata alle cerimonie. La moda maschile espressa da Toscano, impreziosita dal servizio su misura, permette di personalizzare ogni dettaglio e scegliere tra i migliori tessuti made in Italy. Nella sfilata sarà affiancata dalle creazioni della Yves Couture by Giada Ghini dedicate alla moda femminile.

Toscano Collezioni, da sempre vicina ai temi della solidarietà, anche in questa occasione è al fianco di Insieme in Rosa. La sfilata contribuirà a donare i sistemi di immobilizzazione per la nuova radioterapia oncologica di precisione all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

L’evento sarà un’occasione, per tutti i partecipanti, di donare una carezza al proprio territorio e allo stesso tempo ammirare la bellezza delle eccellenze che la Maremma sa esprimere ed esportare in tutto il mondo.

L’evento sarà presentato da Francesca Ciardiello e sarà accompagnato dalla musica del DJ Max Boncompagni. Le foto della serata saranno a cura del fotografo di moda Marco Marroni.

A fine serata è previsto anche un aperitivo al tramonto.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando o inviando un messaggio al numero 3341415167.