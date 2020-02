“Insta Rock 2″, alla libreria Qb la presentazione del nuovo libro di Andrea Gozzi

GROSSETO – Un viaggio nel rock è quello proposto da Andrea Gozzi nel suo libro “Insta Rock 2″, edito da Ouverture, che sarà presentato domani, sabato 15 febbraio alle 18.30 alla libreria QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi, 1 (ingresso da via Colombo) a Grosseto.

Insieme al curatore saranno presenti gli scrittori Alessandro Angeli, Michele Mingrone e Valeria Mazzola che modererà la presentazione.

“Studiare il rock, affrontarne scientificamente gli aspetti più sostanziali e strutturali – si legge nella presentazione- è un percorso di consapevolezza che appare inevitabile per chi voglia cogliere tutto il significato emozionale di un ambito artistico che ha profondamente cambiato la storia della musica. Ecco quindi alcune istantanee sulla storia del rock a firma di autori eterogenei per forma e contenuto, ma legati dalla stessa passione per lo studio della musica amata. Le immagini, così come i suoni, non sono mai innocenti. Una fotografia – un’istantanea – non è mai una resa oggettiva della realtà ma una presa di posizione, un messaggio, una parte della realtà che si vuole raccontare. Questo libro è una raccolta di istantanee, legate assieme da un filo rosso che è il rock, in molte delle sue sfaccettature. Saggi su: Joe Cocker, Johnny Cash, A Perfect Circle, Fairport Convention, Jim Morrison, Area, Franck Zappa, Punk Italiano, Motörhead, il sound del Grunge, Blur, tribute e cover band, Subsonica”.

Andrea Gozzi è musicista e musicologo. Si specializza in musica presso l’Università Paris 8 Vincennes-Saint Denis. Collabora attivamente con il centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale di Firenze. Docente di sound design presso la Laba di Firenze e coordinatore del laboratorio Lezioni di Rock presso il Dams di Firenze.

Come musicista ha collaborato con artisti italiani e internazionali, dal vivo e in studio, partecipando ad eventi come Live8 (2005) a Roma, suonando in Francia, Germania, Inghilterra, Canada. Nel 2014 pubblica “Appunti di Rock”, per il Foglio Letterario a cui segue “Appunti di Rock 2″ (2015) e “Appunti di Rock 3″ (2016). Nel 2017, con Ouverture Edizioni, pubblica “InstaROCK” a cui segue “Calliari Bang! Bang!” nel 2019.