“Insonnia e Ispirazione”: al via la mostra che racconta con ironia la vita di chi non dorme

GROSSETO – Sarà inaugurata il 10 novembre alle ore 16.30 la mostra “Insonnia e Ispirazione” di Antonella Lodde.

L’esposizione sarà ospitata dalla Galleria Eventi, in via Varese 18 a Grosseto, fino al 18 novembre e, durante tale periodo, si terranno anche eventi artistico-culturali.

«Antonella dispone un cartellone sulla soglia della Galleria con su scritto: “Benvenuti in una delle mie notti insonni” – dicono gli organizzatori – così, ci rivela la natura autobiografica ed al contempo ironica dell’evento. Quindi, ancora un viaggio all’insegna dell’interiorità per l’artista grossetana. Nevrosi, inadeguatezza, a tratti allucinazione, lungo il percorso si contrappongono a speranza, desiderio, possibilità»

«Invece – proseguono – la confusione mentale e la grande stanchezza tipiche dell’insonne, dettate dal fatto di non essere ‘mai veramente svegli né addormentati’, vengono raccontate da Antonella in una sorta di ambientazione teatrale, peraltro con suo grande divertimento, se non altro nel tentativo di sdrammatizzare uno fra i suoi periodi più sofferti di insonnia, recentemente trascorso».