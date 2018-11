“Insieme si può” alla Leopolda il gran galà benefico dei Cuochi di Maremma

FOLLONICA – Solidarietà ed eccellenze enogastronomiche in tavola con “Insieme si può” , il gran galà a scopo benefico organizzato dai Cuochi di Maremma. Vi aspettiamo domenica 9 dicembre, alla Fonderia Leopolda di Follonica, dove alle 19 ci sarà l’aperitivo di benvenuto, seguito dalla cena gourmet delle 21. Niente noia, durante la serata, che vedrà il susseguirsi di spettacoli e animazione: musica live con Just Music, incontri e interviste, animazione, Dj set.

Saranno messe a disposizione dei ragazzi una Play Station Area gratuita, in collaborazione con Skypiea, e la Baby Area a cura di Come pezzi di un puzzle. Ci sarà una grande Lotteria finale, con premi messi a disposizione da commercianti di Follonica e provincia. Il tutto con la partecipazione straordinaria di Serena Magnanensi e Kagliostro, che condurranno la serata. Saranno presenti, infine, il sindaco di Follonica, Andrea Benini, il Responsabile del Centro Autismo di Grosseto e dell’Amiata, Dr. Ettore Caterino, il Direttore del Coeso Società per la salute, Dr. Fabrizio Boldrini e il direttore generale de I cuochi di Maremma, Claudio Mollo.

Il ricavato della cena sarà devoluto a “Biglie Sciolte – ONLUS”, associazione dei genitori di bambini autistici e con disturbi dello sviluppo, che sostiene le famiglie attraverso iniziative di vario genere, tra le quali il progetto “Tu non sei solo”, che offre percorsi psicoeducativi a genitori e bambini, in collaborazione con il team di psicologi e educatori “Come Pezzi di un Puzzle”. La cifra raccolta sarà destinata al finanziamento di progetti inclusivi, di sostegno alle famiglie, educativi e ludico-sportivi e ai Campi Estivi 2019.

La serata è aperta a tutti, con un contributo minimo di 40 euro per gli adulti, mentre è gratis per ragazzi fino ai 16 anni. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 333.8161035. Altre info sulla pagina Facebook @bigliesciolte , e al sito www.bigliesciolte.it

Si ringraziano:

Cuochi di Maremma, Comune di Follonica, Biglie Sciolte Onlus, Skypiea, La poligrafica, Come Pezzi di un puzzle, Ais Toscana, Unicoop Tirreno, Strada del vino e dei sapori Monteregio di Massa Marittima, Franchi salumi, Caseificio Il Fiorino, Caffè Damoka, Pane Maremma, Fredditalia, Tiemme, Giometti s.a.s., To-web.it e Pixer Web & Graphic.