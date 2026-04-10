PORTO SANTO STEFANO – L’11 e 12 aprile, presso l’area del parcheggio dell’ex Aeronautica, si terrà una presentazione aperta alla cittadinanza organizzata dalle sezioni de La Racchetta di Argentario, Capalbio, Alta Maremma e Civitella. Un appuntamento pensato per coinvolgere persone di tutte le età e far conoscere da vicino il valore del volontariato e l’importanza della tutela ambientale.

Durante le due giornate sarà possibile incontrare i volontari del coordinamento grossetano, scoprire i mezzi e le attrezzature utilizzate nelle attività di prevenzione e intervento, oltre ad assistere a dimostrazioni pratiche che mostreranno concretamente il lavoro svolto sul territorio a difesa del patrimonio naturale.

La presentazione ufficiale inizierà alle ore 11:30, ma fin dalla mattina i volontari saranno presenti per l’allestimento della logistica, con il montaggio di tende operative e attrezzature, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino anche le fasi organizzative delle attività.