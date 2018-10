Ingresso ridotto al museo di palazzo Orsini per la VI giornata dei musei ecclesiastici

PITIGLIANO – Porte aperte al Museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano, in occasione della VI Giornata dei musei ecclesiastici ideata e promossa da AMEI Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, dedicata al dialogo e allo scambio culturale tra altre realtà museali, sociali, culturali mediante l’iniziativa «Se scambio cambio». Il Palazzo Orsini accoglierà i visitatori proponendo l’ingresso ridotto a tutti, nonché visite guidate per piccoli gruppi e l’invito a visitare anche le altre realtà museali della Città del Tufo.

Il 5 ottobre del 1996 veniva fondata AMEI, l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani che oggi riunisce e coordina oltre 200 musei ecclesiastici. Diffusi su tutto il territorio nazionale, ospitati in luoghi e monumenti tra i più belli della nostra Penisola, custodiscono straordinarie, ma ancora poco conosciute, collezioni di arte sacra, raccolte di arte contemporanea, beni archeologici e demoetnoantropologici.

In quanto ecclesiastici, questi musei si riconoscono in una specifica mission: come musei «locali», con un forte radicamento territoriale, sono sedi di tutela attiva e valorizzazione del territorio; come musei «accessibili», focalizzano l’attenzione alle problematiche sociali e a pubblici speciali; come musei «del dialogo», intendono costruire ponti tra culture e fedi differenti; come musei «laboratorio del contemporaneo», sono aperti alla ricerca artistica contemporanea.

Sabato 20 e domenica 21 ottobre i musei soci accoglieranno i visitatori proponendo ai propri pubblici molte interessanti iniziative, nell’ambito della proposta ormai triennale «Se scambio cambio», con la quale AMEI vuole ricordare che compito di un museo è saper cogliere i bisogni sociali e culturali della propria comunità, favorire la costruzione di una società più coesa e responsabile, sostenere l’integrazione, il dialogo, la relazione. Lo scambio indica apertura, capacità di confronto, produce cambiamento.

Il Museo diocesano di Palazzo Orsini di Pitigliano nei giorni 20 e 21 ottobre 2018 offrirà a tutti la possibilità di visitare con ingresso ridotto le ventuno sale dell’imponente palazzo nobiliare e le preziose opere d’arte in esso esposte; inoltre il personale del Museo offrirà una visita guidata alle ore 11:30 di entrambi i giorni (minimo 10 persone).

Inoltre, per uno scambio culturale e di amicizia con l’associazione «La Piccola Gerusalemme» di Pitigliano, il 21 ottobre viene proposta la visita del Museo di Cultura Ebraica e la Sinagoga di Pitigliano. Tale iniziativa vuole rimarcare il vero e concreto esempio di amicizia, dialogo e collaborazione civile e religiosa, che negli ultimi anni è stata particolarmente rimarcata tra la Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e la piccola ma attivissima comunità ebraica di Pitigliano. Tale iniziativa si innesta nel più vasto progetto di scambio culturale tra le due istituzioni religiose, siglato da un Protocollo di Intesa sottoscritto dal Vescovo diocesano e dal Presidente dell’Associazione La Piccola Gerusalemme. Il Progetto, infatti, prevede e ha già messo in atto numerose iniziative culturali e religiose in clima di scambio e di compartecipazione, sia a Pitigliano che a Gerusalemme e in Israele.

Il museo diocesano ha anche l’importante ruolo di raccontare e divulgare attraverso l’arte e la storia, dell’intero territorio diocesano, composta da diverse realtà locali sia parrocchiali che civili, seguendo le linee guida della Conferenza Episcopale Italiana. Dunque, il ruolo di questo istituto diocesano risulta fondamentale nella conservazione della memoria e nell’attività di coesione territoriale, particolarmente