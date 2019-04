Incontro sulla scuola con il Comitato Beni comuni

GROSSETO – Venerdì 12 aprile alle ore 16 alla sala Pegaso ci sarà un’altra delle conferenze che il Comitato provinciale in difesa dei Beni Comuni di Grosseto sta organizzando in questi ultimi mesi in Città.

«Questa volta parleremo di scuola e lo faremo con una persona estremamente competente in materia, Marina Boscaino – afferma Stefania Amarugi del comitato Beni Comuni Grosseto -. Oltre ad appartenere a coloro che si battono da sempre per la scuola della costituzione (ha partecipato alla stesura della Lip scuola) lei è un’insegnante che vive sul campo tutte le tematiche che in questo incontro vogliamo affrontare. La più attuale e la più spinosa è quella dell’autonomia differenziata che mira ad una regionalizzazione che possiamo tranquillamente definire “la secessione dei ricchi”». Durante l’iniziativa sarà possibile firmare per la LIP (Legge Iniziativa Popolare) sui Beni Comuni.