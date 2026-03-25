FOLLONICA – Un appuntamento dedicato al rapporto tra alimentazione, mente e benessere globale della persona. L’associazione culturale Aps Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica Kore organizza la conferenza dal titolo “Nutrimento e assimilazione”, offrendo una lettura ecobiopsicologica del tema.

L’incontro sarà curato dalla dottoressa Debora Ciampolini, psicologa, psicoterapeuta e laureata in neuroscienze, che guiderà il pubblico in un percorso di approfondimento sul significato profondo della funzione alimentare. Quest’ultima viene interpretata come un vero e proprio archetipo: un processo attraverso il quale si introiettano elementi del mondo esterno, li si trasforma e li si integra, contribuendo alla costruzione delle strutture interne necessarie alla vita.

Al centro della conferenza ci sarà l’approccio dell’ecobiopsicologia, disciplina che analizza il disagio umano in una prospettiva globale, mettendo in relazione gli aspetti corporei, psichici ed esistenziali. Attraverso le cosiddette “reti analogiche”, questa visione connette le esperienze individuali in un sistema unitario e sincronico, espressione dell’attività del Sé psicosomatico.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere una maggiore consapevolezza della persona, favorendo un equilibrio più armonico sia a livello interiore sia nelle relazioni con gli altri.

L’evento è realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Follonica e si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 16.30 presso la Sala Tirreno, in via Bicocchi 53. L’ingresso è libero e gratuito.