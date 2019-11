Incontro pubblico con don Manlio Sodi e visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo”

GROSSETO – “Dalla cattedra del vescovo ad un luogo di salvezza e di grazia per un culto il spirito e verità”. Sarà questa la traccia sulla quale si svilupperà l’intervento di don Manlio Sodi, professore ordinario emerito di Liturgia e comunicazione religiosa presso l’Università pPntificia Salesiana, che mercoledì 20 novembre sarà a Grosseto per un momento pubblico, nel Duomo di san Lorenzo, alle 16.30. All’incontro seguirà una visita guidata gratuita alla mostra “Oltre il Duomo”, grazie alla collaborazione con il Comune e il Museo archeologico ed’arte della Maremma. Don Sodi, infatti, ha curato un intervento specifico, all’interno della pubblicazione “Oltre il Duomo”, realizzata dalla Diocesi e curata dall’architetto Barbara Fiorini, per sistematizzare tutto il lavoro legato alla scoperta, sotto la Cattedrale, di un vano ipogeo e di un pozzo di butto e da cui poi è originata anche l’omonima mostra, in corso sino a febbraio.

Don Sodi sarà a Grosseto già dalla mattina, quando interverrà all’incontro mensile del clero, presso il Seminario di via Ferrucci, per un tempo di formazione, che si concluderà con il pranzo e con la visita guidata alla mostra.

Don Sodi ha un curriculum ricchissimo: ha lavorato nella Facoltà di Teologia (Università Salesiana) – di cui è stato decano-preside dal 1999 al 2005 – come titolare della cattedra di liturgia, sacramentaria e omiletica, e dal 2011 al 2014 nella facoltà di lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) come preside. Dal 2015 al 2018 è stato direttore del dipartimento di lingue classiche e moderne della Pontificia Università Lateranense.

A proposito del volume “Oltre il Duomo”, venerdì 22 novembre se ne parlerà durante la rubrica del Tg2 “Eat Parade”, in onda su Rai2 alle 13.30.