Incontro e degustazione a “Spazio Libero”: chef racconta i segreti dell’acquacotta perfetta

GROSSETO – ‘Scagli la prima..scodella, chi non ha una versione dell’acquacotta!’. Conosciuta come una delle ambasciatrici gastronomiche della Maremma, l’acquacotta, da tempo, sta rischiando di perdere la sua vera identità e la sua originalità!

“Ecco così l’idea di farla oggetto di una puntata di ‘Spazio Libero’ – racconta Paolo Pisani, organizzatore degli incontri tematici – chiamando a parlarne con pertinenza e competenza, il noto ed apprezzato chef Danilo Speroni. L’intenzione è quella di dar luogo ad una autenticazione della sua vera ricetta, di fornire, quelle che potremmo definire ‘linee guida’ da rispettate, per poter parlare di una vera acquacotta”.

“La stessa presenza di Argia – continua Pisani permetterà di aggiungere aneddoti e storie, legate a questa regina maremmana del cucinato. Per rendere ancora più chiara la trattazione dell’argomento, Speroni però, non si limiterà solo a parlarne, ma coinvolgerà piacevolmente i

presenti, in quella che potremmo definire, una piacevole prova organolettica”.

“Appuntamento – conclude Pisani – mercoledì 29 maggio, alle 18 in sala Pascucci, nel segno dunque di un piacevole assaggio”.