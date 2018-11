Inaugurazione della stagione per la discoteca Alegria

FOLLONICA – Sabato primo dicembre si riaprono le porte del tendone delle meraviglie. L’Alegria è pronta a regalare serate indimenticabili ai suoi ospiti. Il leitmotiv della stagione 2018-2019 è incentrato sul concetto di festa, sui momenti di felicità, di divertimento, sulla spensieratezza: attimi in cui essere felici. E Alegria è il posto giusto dove provare queste sensazioni. La promessa dello staff della discoteca di Follonica è “prestare” ai suoi ospiti la location perfetta per provare la felicità: come ogni anno non mancheranno le sorprese, così come le conferme.

Show dal vivo, un corpo di ballo, show emozionanti e coinvolgenti, spettacoli di generi diversi, coreografie con i laser: tutto è studiato nei minimi dettagli per creare un’atmosfera unica. E per coinvolgere più persone in questa festa, lo staff dell’Alegria ha dato il via ad un contest. La richiesta è semplice: creare una storia su Instagram seguendo il leitmotiv della discoteca e taggare la pagina di Alegria, con l’hashtag “#latuafesta”, e i contenuti più belli verranno condivisi sul profilo della discoteca. Alegria sarà aperta ogni venerdì e sabato e in occasione delle festività. L’appuntamento è quindi sabato 1 dicembre dalle 23.30 in via Sanzio a Follonica. Per informazioni e prenotazione tavoli chiamare il numero 331.9114998. Alegria si trova in via Sanzio, a Follonica. Apertura discoteca tutti i venerdì e sabato alle ore 23.30 Ingresso 10 euro, donna omaggio fino alle 1.30.