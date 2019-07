“In volo coi gabbiani”: Gianfranzo Luzzetti presenta la sua autobiografia

GROSSETO – Da Giuncarico a Grosseto, da Roma a Milano, e poi a Firenze. Sempre con la Maremma nel cuore. Tutta una vita nelle pagine di un libro: è “In volo coi gabbiani. Memorie di un antiquario collezionista”, l’autobiografia di Gianfranco Luzzetti, edita da Le Lettere, che sarà presentata mercoledì 17 luglio alle 18 alla Biblioteca Chelliana di Grosseto.

«Luzzetti – dice il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, con il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Agresti – è un grande protagonista della vita culturale della nostra città e lo sarà sempre di più anche in futuro, con il nuovo museo che aprirà grazie alla preziosa donazione delle sue opere d’arte. Anche per questo siamo orgogliosi di presentare a Grosseto il libro che racconta la storia della sua vita: una storia affascinante, che vede la Maremma sempre in primo piano. Perché qui Gianfranco Luzzetti è nato e perché ha dimostrato di voler bene davvero a questa terra».

Il libro, con l’espediente narrativo di una serata a Firenze tra amici, dà al protagonista l’occasione di abbandonarsi ai ricordi grazie alle domande degli ospiti. È il viaggio nella vita di un protagonista del Novecento, che attraversa la storia italiana. La nascita nel piccolo borgo di Giuncarico, i primi anni a Grosseto con i genitori, il successo: la Roma dei monumenti, la Milano della ricostruzione, la Firenze degli antiquari. E la frequentazione con personaggi straordinari: Eugenio Montale, Luchino Visconti, Sophia Loren, Camilla Cederna, Rudolf Nureyev, Renata Tebaldi, Maria Callas, Zubin Mehta e tanti altri. Con la costante di una passione inesauribile per l’arte: come collezionista, antiquario, organizzatore di mostre, mecenate.

A condurre la presentazione e a dialogare con l’autore sarà Mauro Papa, direttore del polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, nei cui spazi attualmente in corso di ristrutturazione avrà sede il nuovo Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, mentre Laura Amerini Luzzetti leggerà alcuni brani del libro.

«Sono molto contento – ha detto Gianfranco Luzzetti – di presentare le mie memorie di antiquario e collezionista ai miei concittadini. E sono molto contento di presentare il libro nella nuova sede della Biblioteca Chelliana. Dopo avermi gratificato del Grifone d’Oro, i grossetani potranno conoscere meglio la mia vita, comprendere l’amore che ho sempre avuto per la mia terra e capire il percorso che mi ha portato a donare tante opere d’arte per il nuovo museo delle Clarisse. Un percorso sempre alla ricerca di nuove sfide e avventure, “in volo coi gabbiani”».

Per la presentazione di “In volo coi gabbiani” è stato scelto un luogo d’eccezione: la Biblioteca Chelliana, appena tornata nella storica sede di Palazzo Mensini, nel centro di Grosseto, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione. L’eccezionalità sta anche nel fatto che si tratta del primo evento pubblico in assoluto ad essere organizzato alla Chelliana dopo la cerimonia di inaugurazione.

«Per la nostra struttura – ha detto Anna Bonelli, direttrice della Biblioteca Chelliana – è davvero un grande onore ospitare un appuntamento così importante, per di più il primo nella storica sede di via Mazzini dopo oltre vent’anni. E dopo un sogno che si è appena realizzato, cioè la riapertura della Chelliana in centro, grazie a Luzzetti ce n’è un altro che sta per avverarsi: il nuovo museo con la collezione permanente delle sue opere, sempre nel cuore della nostra città».