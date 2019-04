“In vino veritas”: all’incontro su cultura e tradizione a Santa Fiora anche De Magistris

GROSSETO – Tra canzoni e musica in luoghi inusuali, sabato 27 aprile alle 18 e 30 all’osteria “Sottoalportone” si terrà l’incontro “In vino veritas”, dove si parlerà di politiche culturali e di tradizioni con la speciale partecipazione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e del Senatore Matteo Richetti. Con loro, anche Filippo Palombini, sindaco di Amatrice; il sindaco di Santa Fiora e Angelo Argento, avvocato e giurista nonché tra i massimi esperti per le politiche culturali. A moderare l’incontro saranno Max de Tomassi e Rachele Brancatisano di Radio Uno, che avrà il compito di scandire le parole e di alternarle alle letture e ai canti per non perdere il filo conduttore della manifestazione: la musica.

Sarà una conversazione conviviale intorno a temi di attualità senza dimenticare la memoria. Perché il periodo di svolgimento della manifestazione suggerisce importanti argomenti. Le iniziative dal 25 aprile al 1° maggio saranno un vero e proprio ponte dedicato ai valori della Resistenza e dei diritti. Santa Fiora ha pagato un enorme tributo in termini di vite umane durante la Resistenza con la strage di Niccioleta consumata il 13 giugno 1944, dove 23 santafioresi, che difendevano il loro posto di lavoro, furono uccisi dai nazifascisti. La memoria di quell’episodio unisce Resistenza e Primo Maggio, costituzione e diritti dove valori come l’uguaglianza, la giustizia, la dignità e la passione rappresentano una solida base per la convivenza civile e la crescita di una comunità.

E allora viene spontaneo interrogarsi su quale ruolo abbia la cultura per la salvaguardia di quei valori e di quei diritti che oggi sembrano cedere il passo all’individualismo, alla negazione dell’altro, all’illegalità.