“In viaggio. Dalla carta alla creta”: appuntamento in città con il laboratorio per bambini

GROSSETO – La Casa del Quartiere, uno dei progetti Pop Up realizzati in centro storico a Grosseto e che ha aperto in piazza Pacciardi 1 (ex piazza della Palma) prosegue con le sue attività. All’interno del fondo convivono il bar caffetteria White bar, il laboratorio di ceramica MiVà e la libreria QB – Viaggi di carta dedicata al viaggio in tutte le sue declinazioni. Nel mese di dicembre sono in programma tante iniziative che proseguiranno anche con il nuovo anno: presentazioni di libri, laboratori, aperitivi a tema.

Sabato 1° e domenica 2 dicembre dalle 17 alle 19 è in programma un laboratorio per bambini dal titolo “In viaggio. Dalla carta alla creta”, come trasformare un libro illustrato in una piccola scultura, dove i più piccoli saranno invitati a manipolare l’argilla partendo dalla storia di uno dei libri presenti in libreria.

Il costo del laboratorio è di 10 euro. Per informazioni: 3337960980