In The Eyes of the Whale: Michelangelo Scandroglio in concerto

FOLLONICA – Domenica 9 agosto alle 21:30, al Teatro della Fonderia Leopolda di Follonica, in concerto Michelangelo Scandroglio con In the Eyes of the Whale. Appena ventenne è già considerato come una delle più interessanti promesse del jazz italiano. E’ stato uno dei vincitori del “Riga International Jazz Bass Competition “, premio “Tomorrow’s Jazz 2018 ” per i migliori giovani talenti del jazz italiano (Veneto Jazz), e recentemente vincitore del “Conad Jazz Contest “ indetto da Umbria Jazz dove è stato premiato da una giuria presieduta da Paolo Fresu.

Presenterà “In the Eyes of the Whale“, il suo album di debutto come compositore e leader, uscito per “Auand Records” nel Gennaio 2020.

La musica è caratterizzata da vari strati di melodie che si susseguono, si intrecciano e si fondono proponendo così all’ascoltatore un discorso in continua evoluzione.

Una formazione compatta nella quale il piano Top Jazz 2013 Alessandro Lanzoni si fonde perfettamente con il drumming aggressivo di Bernardo Guerra e la tromba di Hermon Mehari, essenziale e riflessiva, si contrappone all’energia e al virtuosismo di Michele Tino. Il progetto nell’autunno 2019 vince il bando “Nuova Generazione jazz” indetto da I-Jazz e sostenuto da MiBAC (Ministero dei beni e delle attività culturali), il quale prevedrà tantissimi concerti nelle rassegne, nei club e nei festival di prestigiose istituzioni e città italiane ed europee “Italian Jazz Days”, showcase annuali, residenze e progetti artistici.

Il concerto sarà preceduto, alle ore 21:00, dalla presentazione del libro fotografico di Giuseppe Cardoni, JAZZ NOTES

Jazz Notes è un taccuino di appunti, di un viaggio durato 15 anni, nel mondo e nella cultura del jazz. 106 pagine, 76 fotografie per raccontare i nomi e i volti dei più grandi interpreti di sempre. E’ una dichiarazione d’amore di Giuseppe Cardoni, ma anche di una regione italiana, l’Umbria, che da sempre ospita i più importanti festival jazz e dove l’autore ha scattato la maggior parte delle sue fotografie.

