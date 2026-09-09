MAGLIANO IN TOSCANA – Tre giorni di eventi, di cui due in sella, tra colline e vigneti nel cuore di Magliano in Toscana. Torna anche quest’anno, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, l’“InGravel Morellino”, un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Magliano in Toscana, che per tre giorni porterà ospiti, sportivi, giornalisti e turisti nel nostro territorio. Tracciati inediti per un totale di circa 235 chilometri con tre itinerari diversi: il Lungo, il Medio e il Corto, oltre alla Social ride all’insegna del “Mangia e bevi” tra gusto e convivialità.

L’evento si aprirà venerdì 11 settembre alle ore 16, con il ritrovo al Giardino del torrione di Magliano e proseguirà alle 19 con un aperitivo e la degustazione di Morellino. Sabato 12, invece, spazio con i tre percorsi adatti a tutti.

Il fiore all’occhiello è l’“InGravel Lungo – L’essenza del Morellino” (106 km, +1510 m), un percorso tecnico e vario che attraversa i paesaggi più suggestivi della Maremma: dalle Dogane maremmane ai vigneti storici, fino alla zona etrusca di Ghiaccio Forte. Il percorso si estende verso Capalbio, regalando tratti panoramici immersi nella campagna maremmana, tra strade bianche, colline e scorci sul mare. La discesa nella Tenuta della Marsiliana, le rive dell’Albegna e il passaggio davanti all’Abbazia di San Bruzio completano un itinerario tecnico, vario, ricco di bellezza e sapori autentici. Per chi cerca un impegno più moderato, l’“InGravel Medio – Tra Cipressi e Stelle” (81,7 km, +1200 m) propone un itinerario bilanciato che sale lungo il Viale dei Cipressi, attraversa le campagne maremmane e raggiunge Ghiaccio Forte.

Chi preferisce un approccio più leggero può scegliere l’“InGravel Corto – La via del principe” (47,5 km, +600 m), pensato per assaporare la magia del gravel toscano senza rinunciare ai luoghi simbolo: le antiche vie doganali, Colle di Lupo, il Viale dei Cipressi e soprattutto l’attraversamento della storica Tenuta della Marsiliana, proprietà del Principe Corsini, fino al traguardo davanti a San Bruzio.

Domenica 13 settembre, invece, sarà dedicata alla “Social Ride – Panorama e relax” (45,8 km, +560 m): un itinerario pensato per godersi la Maremma in totale relax, recuperando le energie dopo le sfide del giorno precedente. Con partenza da Magliano in Toscana, il percorso si sviluppa in andata e ritorno verso Talamone, attraversando strade bianche, vigneti e dolci colline con splendide viste sul mare e sulla campagna toscana.

InGravel Morellino 2026 Una nuova edizione con tante aspettative

«Un evento che ogni anno porta a Magliano tantissimi turisti, sportivi e amanti della natura – spiega l’Amministrazione comunale di Magliano – e che sta diventando sempre più un punto di riferimento in provincia e non solo. Un appuntamento che non coinvolge soltanto gli amanti della bicicletta, del turismo lento, ma anche turisti e appassionati in cerca di nuove mete per conoscere la nostra storia, il nostro territorio e i nostri prodotti. Senza dimenticare i tanti percorsi che permetteranno di percorrere in bici borghi e colline, tra una pausa e l’altra e, soprattutto, tra una degustazione e l’altra».

«Il nostro interesse è quello di partire dal turismo lento della bici e coinvolgere l’intero territorio per creare un salotto naturale – spiega Andrea Gurayev, ideatore dell’InGravel Morellino – come Magliano in Toscana dove far scoprire a tutti i partecipanti le realtà del territorio. Ci tengo a ringraziare il Comune di Magliano in Toscana che ci supporta con grande forza e impegno, ma anche l’Aeronautica militare, il Parco della Maremma, il Consorzio del Morellino oltre a tutti i nostri sponsor come Porsche, Continental, Prologo, Shimano, Garmin e Regina che da cinque anni ci sostengono. Il nostro obiettivo è quello di fare rete con il territorio, le strutture ricettive e con tutti i soggetti e gli amici che arrivano dalla Spagna, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Germania o dall’Inghilterra, per fare alcuni esempi, così come i vari influencer che daranno a questo evento un carattere ancora più internazionale per esportare Magliano e la Maremma».

Per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o visitare il sito www.ingravel.com.