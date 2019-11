In scena “La camera azzurra”, da un romanzo di George Simenon

FOLLONICA – Secondo appuntamento in cartellone, domenica 24 novembre alle ore 21.15, per la stagione 2019/2020 del Teatro Fonderia Leopolda con La camera azzurra, da un romanzo di George Simenon con Fabio Troiano e Irene Ferri, protagonisti principali, insieme a Giulia Maulucci e Mattia Fabris, regia di Serena Sinigallia.

Tony e Andrèe, ex compagni di scuola oggi quarantenni ed entrambi sposati, si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria passione irrefrenabile. Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di tribunale, accusati di aver commesso crimini efferati: l’eliminazione di entrambi i coniugi con modalità diaboliche.

Del romanzo di George Simenon, nelle sue note di regia, scrive la regista Serena Sinigallia: “Il giallo in sé è intrigante, ma non è la parte più interessante del romanzo. La parte più interessante, a mio avviso, è lo scandaglio sull’umano, sui suoi istinti più profondi e segreti. È l’erotismo che vi circola, è l’eterno conflitto tra passione e ordine. La passione degli amanti, l’ordine della famiglia. Due tensioni umane che appaiono difficili da conciliare sempre”.

Prima dello spettacolo, alle ore 18.30 nella Sala Leopoldina, incontro con Fabio Troiano. Presenta l’incontro Salvatore Acquilino (operatore culturale)”L’uomo nudo”, una passeggiata nell’animo umano.

Alle Ore 19.45 al ristorante del Teatro, il Light dinner “La domenica dalla nonna” a cura dell’Associazione Ristoranti Città di Follonica, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi Grosseto.

Le prenotazioni si raccolgono esclusivamente alla Proloco di Follonica (0566.52012). Contributo per la cena € 18,00 a persona

Nel foyer del Teatro, a partire dalle 18.00 sarà possibile visitare la mostra d’arte Fucina etrusco/tribale attiva di Mauro Corbani