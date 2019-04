In sala Tirreno c’è “Una notte di 12 anni”: il film evento che racconta la vera storia dei Tupamaros

FOLLONICA – “Una notte di 12 anni”, la vera storia di Pepé Jose Mujica, è il film in programma in sala Tirreno il 26 aprile alle 21,30: una serata evento, promossa dal Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica in collaborazione con il Festival Resistente, a cui parteciperà il giornalista Flavio Fusi, volto storico del Tg3.

“Una notte di 12 anni”: 4323 giorni senza vedere la luce del giorno. una notte di 12 anni è il viaggio nelle tenebre di José Mujica detto Pepe, Eleutero Fernández Huidobro detto ñato e Mauricio Rosencof, tre militanti tupamaros catturati e poi segregati dal ’73 all’85.

1973. L’Uruguay è sotto il controllo di una dittatura militare. Una notte di autunno, tre prigionieri Tupamaro vengono portati via dalle loro celle nell’ambito di un’operazione militare segreta. L’ordine è chiaro: “Visto che non possiamo ammazzarli, li condurremo alla pazzia.” I tre uomini resteranno in isolamento per 12 anni. Tra di loro c’è anche Pepe Mujica, futuro Presidente dell’Uruguay.

«Il progetto mi ha richiesto un lungo lavoro di ricerca e preparazione, durato oltre quattro anni. Il film è una sorta di percorso esistenziale, la sfida principale, quindi, è stata quella di evitare di farne un prison-movie. L’ordine dell’esercito era chiarissimo: “Visto che non possiamo ammazzarli, li condurremo alla pazzia.” Il mio obiettivo non era solo una meticolosa ricostruzione storica degli eventi, bensì la riproduzione di un percorso estetico e sensoriale, tale da consentire al pubblico di toccare da vicino l’esperienza di come si possa sopravvivere a una tale lotta interiore». (Álvaro Brechner)

Sono aperte le prenotazioni.

Per info Tel: 339/3880312. Prenotazioni presso Pro Loco in via Roma 49 (orari: da lun. a sab. 9.30-12.30 / 16.30-19 dom. 9.30-12.30)