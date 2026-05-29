ORBETELLO – Sabato 30 maggio alle ore 18, all’“Orto di Cagnoli” ad Orbetello, si terrà l’incontro “In ricordo di Giovanni Damiani”, un appuntamento dedicato alla figura dello storico, ricercatore e intellettuale maremmano che unirà memoria personale, approfondimento culturale e valorizzazione del patrimonio storico locale.

Nel corso dell’evento sarà presentata l’autobiografia “Una sublime utopia”, curata da Maurizio Centi e Gualtiero Della Monaca ed edita da Effigi, insieme all’iniziativa promossa dal Lions club Orbetello “I presidi” dedicata alla catalogazione e valorizzazione della ricerca storica di Giovanni Damiani, in collaborazione con il Comune di Orbetello.

Un progetto nato con l’obiettivo di preservare e rendere accessibile il vasto materiale raccolto negli anni da Damiani, tra documenti, studi, appunti e ricerche che raccontano una parte importante della storia del territorio.

«Abbiamo sentito il dovere morale e culturale di trasformare il patrimonio lasciato da Giovanni Damiani in una risorsa condivisa per la comunità – spiega Luca Aldi, presidente del Lions club Orbetello “I presidi” -. Non si tratta soltanto di custodire dei documenti, ma di dare continuità a un lavoro di ricerca prezioso che appartiene alla memoria collettiva del territorio. Il Lions ha scelto di sostenere questo percorso perché crediamo che la cultura sia uno strumento concreto di crescita civile».

«La catalogazione del materiale storico raccolto da Giovanni Damiani rappresenta un lavoro di grande valore non solo archivistico, ma anche culturale e identitario – spiega l’archeologo Giorgio Marri -. Ci siamo trovati davanti a una documentazione ricca, stratificata, frutto di anni di studio e ricerca sul territorio. L’obiettivo è preservare questo patrimonio, ordinarlo e renderlo consultabile affinché possa continuare a generare conoscenza e diventare uno strumento utile per studiosi, cittadini e nuove generazioni».

L’intenzione della famiglia è di destinare il materiale raccolto da Damiani al Comune di Orbetello con l’obiettivo di essere conservato e reso consultabile all’interno della biblioteca comunale, entrando così a far parte del patrimonio culturale accessibile alla cittadinanza.

L’incontro vedrà la partecipazione di Gualtiero Della Monaca, presidente del Centro studi don Pietro Fanciulli, di Maurizio Centi, curatore del volume, di Cinzia Cardinali, direttrice dell’Archivio di Stato di Siena, di Eloisa Azzaro, direttrice dell’Archivio di Stato di Grosseto, e di Giorgio Marri, archeologo e curatore dell’intervento di catalogazione del materiale storico. Previsti anche i saluti del sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

A coordinare e moderare l’incontro sarà la giornalista Margherita Ambrogetti Damiani, nipote di Giovanni Damiani.

«Questo appuntamento rappresenta per me qualcosa che va oltre il semplice ruolo professionale – afferma Margherita Ambrogetti Damiani -. È un’occasione per restituire pubblicamente il valore umano e culturale di una persona che ha dedicato la propria vita allo studio, alla memoria e alla conoscenza del territorio. Vedere istituzioni, studiosi e associazioni unite per custodire e valorizzare il suo lavoro è un segnale importante e profondamente emozionante».

Il volume “Una sublime utopia” ripercorre esperienze, riflessioni e visioni maturate nel corso della vita di Damiani, offrendo anche uno spaccato della storia culturale e sociale del territorio.

«Curare questo libro ha significato entrare in contatto con un pensiero lucido, appassionato e sempre orientato al futuro – sottolinea Maurizio Centi -. Giovanni Damiani aveva uno sguardo capace di connettere memoria storica e senso civico. La sua autobiografia non è soltanto un racconto personale, ma una testimonianza culturale che conserva ancora oggi una forte attualità».

Sulla stessa linea anche Gualtiero Della Monaca: «Giovanni apparteneva a quella generazione di studiosi che consideravano la cultura un bene comune. La sua ricerca non è mai stata autoreferenziale, ma profondamente legata al territorio, alle persone e alla necessità di trasmettere conoscenza. Questo incontro vuole essere un momento di restituzione pubblica e di continuità».