FOLLONICA – A dieci anni dall’evento organizzato dal Comune di Follonica in ricordo della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e dell’operatore Mirah Hrovatin, con posizionamento della rosa e della stele, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica ha organizzato un momento di ricordo per venerdì 24 aprile.

Il primo appuntamento sarà alla sala Tirreno, alle 10, dove, dopo i saluti dell’amministrazione comunale, ci sarà l’intervento del dottor Flavio Fusi, giornalista di Rai3 e collega di Ilaria Alpi, che porterà la sua testimonianza e il suo ricordo. Alle ore 11, l’appuntamento continuerà sotto al Comune di Follonica: per l’occasione verrà apposta una targa commemorativa accanto alla stele commemorativa realizzata dagli studenti dell’Ipsia di Follonica e alla rosa “Ilaria Alpi”, rispettivamente posizionata e piantata proprio dieci anni fa nell’aiuola di fronte al Comune di Follonica.

“Questo evento è importante per rinnovare la memoria di una donna speciale, ed è funzionale a promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione delle donne, che la Commissione pari opportunità persegue da quando si è insediata, e dell’impegno per la verità e la libertà di informazione” dichiara l’assessore con delega alle Pari opportunità Azzurra Droghini.

All’iniziativa parteciperà anche il Comitato Soci Unicoop Etruria – Sezione Follonica-Castiglione della Pescaia, già partner dell’iniziativa di dieci anni fa.

Il progetto legato alla rosa era stata creato in onore proprio di Ilaria Alpi da Davide Dalla Libera, ibridatore, nel vivaio “Novaspina“ di Bresseo di Teolo ( Padova). Un esemplare di tale rosa, che si trovava nell’Orto Botanico di Roma, città natale di Ilaria Alpi, e uno presso la sede Rai di Roma, venne piantumata anche a Follonica, nell’aiuola davanti al palazzo municipale, grazie ad una donazione della sezione Soci Coop Unicoop Tirreno di Follonica.

La rosa si apre in grandi fiori bianchi dall’intenso profumo che prima di appassire acquistano sfumature rosa. Il rosaio ha un portamento arbustivo eretto e i lunghi rami possono formare anche un piccolo rampicante che può arrivare ad un’altezza di circa 180 cm.