in Pinacoteca arriva “L’esploratorio di immaginazione urbana”

FOLLONICA – Un febbraio ricco di attività alla Pinacoteca civica di Follonica. In occasione della mostra “Follonica. Ci rivedremo tra 25 anni”, a cura del Cantiere Cultura Follonica, molte sono state le attività didattiche collaterali previste nel mese; oltre agli appuntamenti pomeridiani, le scuole di ogni ordine e grado hanno partecipato e stanno partecipando ai laboratori mattutini, dai piccolissimi della scuola dell’infanzia, ai bambini della scuola primaria, ai ragazzi delle scuole medie.

Per finire in bellezza, venerdì 28 e sabato 29 febbraio tornerà Mao Fusina con l’ultimo lavoro ideato e già realizzato a Lecco, l'”Esploratorio di immaginazione urbana”; Fusina ritorna a Follonica dopo il successo e il grande apprezzamento dei numerosissimi partecipanti, l’anno passato, al laboratorio de “La città infinita”, sempre in Pinacoteca.

Mao Fusina, architetto che realizza i suoi laboratori presso i maggiori musei italiani, ha partecipato alla realizzazione del MuBa Museo del Bambino di Milano, ha collaborato alla Triennale ed è ritenuto il massimo esperto in Italia sul tema del riciclo e riuso creativo.

Si occupa da anni di sistemi educativi, ideando, progettando e proponendo percorsi ludici attraverso l’uso e la re-interpretazione dei materiali non convenzionali.

L’ “Esploratorio di immaginazione urbana” sarà riservato alle scuole nelle due mattine, mentre nei pomeriggi sarà a disposizione per tutti coloro che vorranno partecipare a un’esperienza unica nel suo genere: bambini, adulti, famiglie e chiunque voglia passare un po’ di tempo a divertirsi con l’immaginazione progettando spazi e creando la propria città, senza preconcetti di natura accademica e condizionamenti esterni.

Per dare ampia possibilità di scelta a chi vuole partecipare, gli appuntamenti dei due pomeriggi sono alle 14.00 alle 15.30 e alle 17.00.

E’ gradita la prenotazione al numero 0566 59027/59251.