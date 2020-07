In piazza lo spettacolo “Ti amo 3000”: le sigle dei cartoni con i Banana Split

PIOMBINO – Continuano gli appuntamenti con 20Eventi: domenica 2 agosto alle 21.45 al piazzale d’Alaggio è la volta dei Banana Split con il loro nuovo spettacolo “Ti amo 3000”, dedicato alle sigle dei cartoni animati.

Lo spettacolo, presentato per la prima volta sul palco centrale del Lucca Comix 2019, trae ispirazione da una frase del film “Avengers: Endgame” ed è una vera e propria spremuta di cartoni: le sigle più celebri, dagli anni ’70 al 2010, accompagneranno il pubblico con arrangiamenti innovativi in vari stili musicali e mashup inaspettati con canzoni storiche del panorama rock pop italiano e internazionale.

I Banana Split iniziano la loro esperienza musicale 15 anni fa: tutto nasce dalla passione condivisa di un gruppo di amici musicisti per le sigle dei cartoni animati. Di questa passione i Banana Split hanno fatto un progetto di successo che ad ogni live si rinnova per divertire e affascinare il pubblico.

L’apertura dei cancelli del Festival è prevista dalle 20: coloro che sono in possesso della prenotazione al concerto dovranno presentarsi alla biglietteria collocata in piazzale d’alaggio dalle 20 in poi muniti di conferma di prenotazione cartacea o digitale. Nel caso in cui siano rimasti disponibili posti liberi è possibile presentarsi direttamente in biglietteria la sera del concerto e accedere allo spettacolo fino al completamento delle sedute disponibili.

All’interno dell’area concerti gli spettatori dovranno stare seduti e saranno accompagnati al posto da un servizio di accoglienza che gestirà le sedute nel rispetto della normativa anticovid.