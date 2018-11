In mostra i foulard che raccontano gli sport in Maremma

PORTO SANTO STEFANO – Si inaugura sabato 1 dicembre alle 17,30 la mostra “Golf, Polo, Tennis e Yachting, sport dell’Argentario nei foulard incorniciati e non” alla Galleria Artemare di Porto Santo Stefano in corso Umberto 77 – 79, che vede in esposizione numerose opere di seta, incorniciate e non, dedicate ai tanti sport praticati nel promontorio, foulard realizzati nel tempo da Brooks Brothers, Gucci, Ferragamo, Hermes, Valentino, Louis Vuitton e altre famose maison di moda.

Il foulard è un’icona, un gioiello che si tramanda di madre in figlia e non passa mai di moda anzi come succede alle cose davvero preziose, diventa più bello e col passare del tempo. Incorniciato è una vera e propria opera d’arte che incanta per la sua bellezza. Alle visitatrici della mostra verranno mostrati 16 modi di indossare i foulard.

Occasione unica per vedere una rara collezione di tanti foulard dedicati ai molti sport che si praticano all’Argentario e in Maremma. L’esposizione è aperta tutti i giorni, eccetto festivi, fino a domenica 6 gennaio con orario 10 – 13 e 16 – 20 entrata libera.