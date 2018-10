In Maremma tanti eventi per la Giornata Nazionale Famiglie al Museo di domenica 14 ottobre

GROSSETO – Domenica 14 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la sesta edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU). Si tratta di una manifestazione che ha visto una continua crescita negli anni, basti pensare che nel 2017 sono state circa 65mila le persone che vi hanno partecipato. Anche molti musei della Rete Musei di Maremma, che comprende 54 tra musei, centri espositivi pubblici e privati, aree archeologiche della Provincia di Grosseto, partecipano all’iniziativa. In programma visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività per le famiglie pensate appositamente per l’occasione e unite da un tema davvero interessante e ricco di stimoli: “Piccolo ma prezioso”. L’obiettivo infatti è quello di dare rilievo non solo ai bambini, veri protagonisti della manifestazione, ma anche alle cose meno evidenti perché più piccole: dagli oggetti, ai musei meno conosciuti. Ma ecco gli appuntamenti previsti nei musei in Provincia di Grosseto. A Follonica al Magma Museo delle arti in ghisa della Maremma nel Comprensorio ex Ilva, dalle ore 16.30 alle 18 laboratorio didattico: “Realizziamo un gioiello di rame”. Info e prenotazioni: 056659027, e-mail: frontoffice@magmafollonica.it. A Grosseto al MaaM, Museo archeologico e d’arte della Maremma, in Piazza Beccarini 3 alle ore 16.30 laboratorio didattico “Atelier per bambini”che prevede un percorso guidato alla scoperta di alcuni reperti “piccoli ma preziosi” e a seguire un divertente laboratorio artistico, info e prenotazioni: 0564488752, e-mail: maam@comune.grosseto.it. Ci spostiamo a Massa Marittima dove al Complesso Museale di San Pietro all’Orto in Corso Diaz 36, dalle ore 16 alle ore 18.30 si svolgerà il laboratorio didattico al titolo “Colora con la Natura”. Info e prenotazioni: 0566 901954.

Ad Orbetello presso il Museo Archeologico Nazionale di Cosa ad Ansedonia in programma un laboratorio didattico dal titolo “Moneta sonante”, un gioco di Società ispirato alle monete rinvenute a Cosa e al potere d’acquisto nel mondo antico e nella città romana. L’attività è rivolta alle famiglie (bambini con accompagnatore) e si svolgerà sia sabato 13 che domenica 14 ottobre, alle ore 11 e alle 16 (durata 2 ore circa). Info e prenotazioni: 0564 881421, e l’attività verrà svolta anche sabato 13 ottobre al solito orario. Nella zona del tufo a Pitigliano al Museo Archeologico all’aperto Alberto Manzi sulla strada provinciale 127, si svolge invece il laboratorio didattico “mani in argilla dalle 11 alle 13; info e prenotazioni tel.389 5933592. A Sorano al Parco Archeologico Città del Tufo presso il Mastio della Fortezza Orsini in Piazza Cairoli, in programma il laboratorio didattico “Ars Scribendi” dalle ore 15 alle ore 17, info e prenotazionitel. 0564 633767 – 633099. Infine a Vetulonia al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi in Piazza Vetluna ci sarà alle ore 15.30 e alle ore 17 una visita guidata alla mostra “L’Antico Egitto inVITA a Vetulonia. A casa di un operaio artista della Valle dei Re” e a seguire Laboratorio didattico “Scribacchiamo…giochiamo con i geroglifici”. A seguire il laboratorio didattico “Divinità domestiche e vita quotidiana di una casa egizia” con orario 17 e 18.30. Info e prenotazioni: 0564 948058, museovetulonia@libero.it. Tutti i dettagli e aggiornamenti sono consultabili sul sito della rete www.museidimaremma.it e sulla pagina Facebook o sul sito ufficiale della manifestazione: www.famigliealmuseo.it