In Maremma il 32esimo raduno Internazionale della Vespa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio Castiglione della Pescaia ospiterà la 32ma edizione del Raduno Internazionale Registro Storico Vespa.

Questo evento permetterà di accogliere nel nostro territorio esemplari di Vespa iscritte al Registro Storico Vespa provenienti non solo dall’Italia, ma anche da paesi esteri.

“Questa opportunità – dichiara Giacomo Turchi, il presidente del Vespa Club Castiglione della Pescaia – ci inorgoglisce e allo stesso tempo ci responsabilizza nell’offrire la migliore accoglienza a chi sceglierà di partecipare a questo evento esclusivo. Sarà un’occasione unica per far conoscere il territorio maremmano, organizzando per gli ospiti tre giorni di eventi, visite guidate e degustazioni”.

Il Registro Storico nasce nel 1980 per raccogliere gli esemplari di vespe che dal 1942 fino al 1982 fanno del motoveicolo Vespa una vera e propria passione.

La commissione tecnica, presieduta dal conservatore Luigi Frisinghelli, opera per tutelare il patrimonio di informazioni tecniche, storiche e di costume legate all’esistenza della Vespa, avendo le competenze per far conoscere i metodi di conservazione delle Vespe storiche. Le prime attività organizzate dal Registro furono manifestazioni vespistiche o specializzate, mostre ed esposizioni in occasione di eventi particolari, passerelle d’eleganza riservate alle sole Vespa d’epoca, tutti avvenimenti che contribuirono non solo a far crescere l’interesse per le Vespa d’annata, ma anche a far incontrare gli appassionati per scambiarsi tutte quelle notizie utili a chi avesse voluto cimentarsi con il restauro o la conservazione di un mezzo.

L’attività del Registro storico è cresciuta di anno in anno in Italia e all’estero, tanto che nel 1987 è nata una manifestazione apposita denominata “Raduno Internazionale Registro Storico Vespa”.

Da allora viene organizzata una volta l’anno alternandosi tra Italia e un paese estero. Quest’anno, esattamente come 32 anni fa, è stata scelta la cornice di Castiglione della Pescaia per accogliere Vespe storiche da tutto il mondo.

Appuntamento, dunque, venerdì 24 alle 16 per l’inaugurazione della mostra alla sala consigliare in Piazza Garibaldi, che con il taglio del nastro del Sindaco Giancarlo Farnetani, prende il via una tre giorni piena di storia a due ruote.

Sabato pomeriggio, nella stessa piazza, la bellissima passerella di vespe storiche e concorso di eleganza per chi parteciperà vestito d’epoca abbinato all’età del proprio mezzo.